Власти ЛНР оказывают помощь жителям прифронтовых районов

Луганск, 15 октября. Власти ЛНР вместе с сотрудниками общественного фонда «Созидание» помогают наиболее пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ приграничных территорий. Об этом сообщил Луганскому информцентру депутат Народного Совета ЛНР Иван Санаев.

Он напомнил, что жители прифронтовых городов и поселков уже более шести лет ежедневно рискуют жизнью.

«Понимая всю сложность проживания вблизи линии соприкосновения, учитывая не только психоэмоциональное состояние местного населения, но и его финансовую ограниченность, руководство Республики и общественный фонд «Созидание» взялись за оказание посильной помощи наиболее пострадавшим от вооруженной агрессии Украины», – сказал Санаев.

Для жителей прифронтовых зон также остается актуальным вопрос получения российского паспорта, поэтому фонд «Созидание» помогает им с помощью оплаты госпошлин и прочих расходов, а также проводит консультации.