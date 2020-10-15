Соседов внезапно встал на защиту открытых ног 71-летней Пугачевой

Москва, 15 октября. Известный музыкальный критик Сергей Соседов внезапно встал на защиту права заслуженной певицы Аллы Пугачевой носить мини-юбки и короткие платья. В эфире YouTube-шоу «Атлас Продакшн» эксперт отметил, что 71-летняя звезда обладает «эксклюзивными» ногами, которые нужно демонстрировать публике.

По мнению Соседова, настоящая сексуальность кроется в уникальности, а не в том, что принято называть ширпотребом. Критик признался, что для него истинными звездами являются Алла Пугачева, София Ротару и Эдита Пьеха.

«Секс как раз в этой элегантности Эдиты Станиславовны, в этих туалетах, в этих роскошных декольте, в цветке и красивой драпировке, в балахонах Аллы Борисовны. Открыла плечо и быстро закрыла. Вот он — секс», — пояснил Соседов.

Эксперт подчеркнул, что короткие наряды Пугачевой вызывают бурю обсуждений не из-за вульгарности, а из-за необычности и верной подачи. Кроме того, Соседов похвалил красивые ноги Примадонны, отметив, что даже многие модели не обладают таким достоинством.

«Все сошли с ума от ног Пугачевой. Потому что ноги красивые, интересные, эксклюзивные — ее ноги из тысяч узнаешь! <…> Второй такой пары ног больше нет», — подытожил музыкальный критик.

Ранее в одном из аккаунтов, который ведут фанаты Пугачевой, появилось новое видео с Примадонной. На кадрах певица в очередной раз предстала перед поклонниками в коротком наряде, продемонстрировав стройные ноги в чулках.