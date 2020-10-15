Путин заявил об обострении проблемы безработицы в России

Москва, 15 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что проблема безработицы в стране обостряется. Об этом глава российского государства сказал на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, передает ТАСС.

«[В регионе] достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране», — обратил внимание Владимир Путин.

Напомним, число безработных в России с марта выросло на 1,3 миллиона человек, уровень безработицы возрос до 6,4%. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в начале пандемии коронавирусной инфекции уровень безработицы составлял 4,7%, а сегодня — уже 6,4%.

Как отмечает RT, глава Минэкономразвития России Максим Решетников ранее указал, что ситуация с безработицей в стране начала стабилизироваться.