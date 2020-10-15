Болезнь Асмус вызвала кардинальные перемены в театре Меньшикова

Москва, 15 октября. Российская актриса Кристина Асмус сообщила о том, что столкнулась с тяжелым недугом. Руководству театра Меньшикова, в котором снималась знаменитость, пришлось пойти на кардинальные перемены в режиме работы, пишет издание «7Дней».

Недавно врачи поставили Асмус пугающий диагноз – коронавирус. По словам актрисы, последние три дня она провела дома, почти не вставая с кровати. Женщина боролась с высокой температурой с помощью жаропонижающих, а также страдала от боли в горле и ломоты всего тела. Как только появились первые симптомы, кинозвезда сделала анализ на коронавирус, и он оказался положительным.

Также известно, что актрисе пришлось дважды вызвать домой медиков. На данный момент она продолжает лечиться амбулаторно, а врачи пристально следят за состоянием больной.

Однако недуг коснулся не только самой актрисы, но и ее коллег по Театру имени Ермоловой. Руководитель учреждения, Олег Меньшиков, решил закрыть учреждение, так как кроме Асмус были инфицированы еще несколько человек.

«Это решение сложное, но здоровье наших зрителей и сотрудников важнее, поэтому мы уверены, что оно единственно верное», – гласит объявление театра.

Меньшиков также убрал из репертуара спектакль «Гамлет», в котором Асмус играла главную роль. Сама звезда сообщила, что подобный шаг руководителя не задел ее чувств, хотя постановку посещало большое количество зрителей.

На данный момент Асмус достаточно часто привлекает внимание общественности. Недавно женщина развелась с известным юмористом Гариком Харламовым, и на данный момент о личной жизни актрисы ничего не известно. Но, как сообщалось ранее, недавно звезду заподозрили в «охоте на мужчин».