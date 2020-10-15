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Лукашенко рассказал, как Белоруссия показала Западу «хороший кулак»

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Лукашенко рассказал, как Белоруссия показала Западу «хороший кулак»

Минск, 15 октября. Военные учения на западе Белоруссии образумили европейских соседей республики, поскольку Минску удалось показать Западу «хороший кулак», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засемом. Его слова приводит БелТА.

Лукашенко напомнил, что несколько лет назад Белоруссия приняла новую военную доктрину, в которой были учтены такие явления, как гибридная война и цветная революция. Он не исключил, что такие сценарии ждали и Белоруссию, но Минск сумел вовремя отреагировать.

«Мы посмотрели весь наш западный регион, пристрелялись, говоря по-военному, наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить», — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск продолжит активно участвовать в ОДКБ. Важность этой организации была особо заметна во время событий в республике в августе.

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