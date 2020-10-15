Мурашко заявил, что 70% российских работников живут в стрессе

Москва, 15 октября. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что около 70% работающих россиян находятся в состоянии стресса. Заявление было сделано в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Опираясь на результаты исследований, министр обратил внимание, что у 80% работников в стране есть более одного фактора, повышающего риск неинфекционного заболевания. В частности, речь идет о курении, употреблении спиртного, малоподвижном образе жизни и неправильном питании.

Эти же исследования позволили установить примерное количество граждан, подвергающихся стрессу. Показатель приближается к 70% среди трудящихся.

Михаил Мурашко считает необходимым продолжать принимать меры для повышения мотивации к ведению здорового образа жизни. Причем это касается и работодателей.

«Влияние алкоголя нами четко оценено — оно просто колоссальное, особенно на мужское население, в меньшей степени на женщин, но тем не менее блок этот так же весом», — констатировал глава ведомства.

Комментируя статистику по смертности, министр обратил внимание на необходимость активно вести профилактику, чтобы сократить употребление спиртного.