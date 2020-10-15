Никита Кричевский: Льготная ставка по ипотеке отвечает финансовым реалиям

Президент России Владимир Путин поддержал продление программы льготной ипотеки. Действие госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке предложено продлить до 1 июля 2021 года. Росреестр в апреле-сентябре зарегистрировал по всей России 86,8 тыс. льготных ипотечных договоров со ставкой 6,5%.

Я нахожу ставку по ипотеке под 6,5% вполне адекватной существующим финансовым реалиям. Может быть, она могла быть на полпроцентных пункта или даже на процентный пункт ниже, но и 6,5% — это вполне себе адекватная ставка. Почему?

Есть инфляция, есть значительное повышение заработных плат, есть объективное увеличение денежной массы в стране — все это играет свою роль в том, что эта ставка вполне отвечает существующим реалиям. Более того, в Америке, например, средняя ипотечная ставка составляет 3,3% годовых.

В Европе есть страны, где ставка нулевая и даже отрицательная, но это связано со спецификой этих стран. Например, в Нидерландах или в Дании квартиры и дома на многих территориях просто не покупают, потому что это невыгодно — содержать их дорого, поэтому люди предпочитают снимать жилье. Это весьма и весьма распространено.

А вот в континентальной Европе ставка существенно выше. Поэтому говорить, что в России ставка чересчур задрана, я бы не стал. Высоковата, но это не те 9% и 9,5%, которые мы наблюдали еще год назад. Нормальная ставка, я не вижу никаких противоречий.

Не надо бежать впереди паровоза и гадать, продлят ли ее и будет ли она другой. Сейчас программу действия льготной ипотеки под 6,5% годовых продлили — благодаря поддержке главы государства.

В середине 2021 года будет принято решение в соответствии с той бюджетной обстановкой, которая будет существовать к этому сроку. Если будут условия и необходимость продления льготной ставки — она, думаю, будет совершенно спокойно продлена. Если же банки к тому времени, например, снизят свои процентные ставки по стандартным кредитам до тех же 6% и 7%, она будет отменена самой жизнью.

На претензии людей, считающих, что и 6,5% — дорого, и государство должно субсидировать ставки по ипотеке, превышающей уровень ключевой ставки ЦБ, я бы ответил так: это не более, чем критиканство. Эти люди не очень понимают существующую ситуацию на жилищном рынке, на финансовом рынке, не понимают, в какой финансовой обстановке живет Россия. Я нахожу эту ставку очень и очень приемлемой.

Потребительские кредиты — это отдельная история, и банки исходят из рыночных ставок. Какие есть ставки, такие рынок сегодня и диктует. Никто же не заставляет брать не под 6,5% ипотечный и под 10-20% потребительский кредиты.

Почему демагоги исподволь, нативно пытаются убедить нас в том, что это сродни налогу или выкупным платежам середины прошлого века?.. Выбор есть — брать или не брать кредит. Можно поехать в сельскую местность и взять ипотеку под 2-3%, а во многих сельских районах жилье вообще предоставляют бесплатно.