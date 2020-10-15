Определены самые опасные места для ноутбука в доме

Москва, 15 октября. Ноутбук может сломаться, если оставить его включенным на кухне или поставить на мягкую поверхность. Заместитель директора Института информационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин в беседе с агентством «Прайм» рассказал о самых неподходящих местах для этой техники в доме.

Аверин отметил, что ноутбук лучше не класть на мягкие поверхности, такие как плед, подушка или одеяло. По его словам, ткань может препятствовать нормальной вентиляции, что приведет к перегреву техники. В результате компьютер может выключиться, а некоторые его компоненты — выйти из строя.

«Также с мягких поверхностей в гаджет попадает пыль и прочий мусор, который забивается в вентиляционный кулер», — рассказал он.

Неподходящим местом для подобной техники эксперт назвал кухню, потому что там в компьютер может легко попасть вода. Это неизбежно приведет к поломке, за ремонт которой придется выложить круглую сумму. Эксперт также посоветовал не ставить устройство рядом с электроприборами и магнитами. Это может привести к помехам и потере информации, передает «Вечерняя Москва».

Ранее технический эксперт предупредил о том, что подключенные к электропитанию и спутанные между собой провода могут быть опасны. Иногда это приводит к поломке техники, провоцирует короткое замыкание или наносит вред здоровью человека, который случайно заденет эти провода.