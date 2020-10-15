Елена Панина: Гааге придется ответить за обвинение России в крушении МН17

МИД России заявил о невозможности дальнейшего сотрудничества с Нидерландами по вопросам, связанным с авиакатастрофой рейса МН17 в небе над востоком Украины 17 июля 2014 года. Гаага с самого начала делала все, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России. В этой ситуации Москва продолжит расследование трагедии, но будет делать это уже в других форматах.

Европейская история знает примеры ангажированных судилищ, инициаторы которых покрыли себя позором. Можно вспомнить, например, «дело Дрейфуса» во Франции или «поджог Рейхстага» в Германии. Не во всех случаях огульно обвиненным удавалось оправдаться. Нидерланды решили создать еще один прецедент, встав, как сообщает наш МИД, «на порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию».

В чем тут дело? Во-первых, Гаага не хочет признать, что совершила большую ошибку, когда с ходу обвинила Москву. Ведь в этом случае высокопоставленные чиновники нидерландских спецслужб и прокуратуры будут выглядеть фальсификаторами, что является нарушением международного права. Нидерландам придется оправдываться не столько перед Россией, сколько перед своим обществом и мировым сообществом.

Во-вторых, обанкротятся недобросовестные игроки на Западе, которые в последние годы против Москвы применяли принцип «презумпции виновности». Если вынуть из этого карточного домика лжи хотя бы одну карту, развалится вся неправда — от авиакатастрофы в небе над Донбассом до отравлений Литвиненко, Скрипаля и Навального. А тогда придется назвать настоящих виновных и извиниться перед Россией.