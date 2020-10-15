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Эксперты составили базовый женский гардероб на период пандемии

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Стало известно, каким должен быть женский гардероб во время пандемии

Лондон, 15 октября. Эксперты выяснили, из чего должен состоять сегодня женский гардероб, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного британским ритейлером The Centre:mk.

Выяснилось, что после вспышки COVID-19 каждой женщине нужно иметь как минимум пять пар джинсов, семь джемперов, четыре юбки, две пары спортивных штанов и десять футболок.

Из-за вспышки коронавируса большинство работодателей перевели своих подчиненных на удаленную работу, поэтому последние чаще покупают удобную легкую и домашнюю одежду. По мнению сотрудницы одной из компаний Ким Прист, многие начали собирать «капсульные коллекции одежды», а также комбинировать новые вещи с уже имеющимися в шкафу.

«Теперь верхняя часть нашего образа всегда должна быть готова к беседе по видеосвязи», в то время как нижняя остается максимально комфортной», — сказала Прист.

Также порядка 28% женщин указали на необходимость обновления гардероба в связи с удаленкой.

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