Эксперты составили базовый женский гардероб на период пандемии

Лондон, 15 октября. Эксперты выяснили, из чего должен состоять сегодня женский гардероб, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного британским ритейлером The Centre:mk.

Выяснилось, что после вспышки COVID-19 каждой женщине нужно иметь как минимум пять пар джинсов, семь джемперов, четыре юбки, две пары спортивных штанов и десять футболок.

Из-за вспышки коронавируса большинство работодателей перевели своих подчиненных на удаленную работу, поэтому последние чаще покупают удобную легкую и домашнюю одежду. По мнению сотрудницы одной из компаний Ким Прист, многие начали собирать «капсульные коллекции одежды», а также комбинировать новые вещи с уже имеющимися в шкафу.

«Теперь верхняя часть нашего образа всегда должна быть готова к беседе по видеосвязи», в то время как нижняя остается максимально комфортной», — сказала Прист.

Также порядка 28% женщин указали на необходимость обновления гардероба в связи с удаленкой.