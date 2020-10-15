Психиатр назвал главные причины стресса у 70% работающих россиян

Врач-психиатр Алексей Казанцев объяснил, почему в России 70% работающего населения находится в состоянии стресса. Он уверен, что такая тенденция связана с ухудшением социально-экономической ситуации в стране и пандемией коронавируса. При этом эксперт назвал проблемы с психикой, при которых человеку следует обращаться за помощью к психотерапевту. Подробнее — в материале ФАН.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил о существовании проблем у россиян с психическим здоровьем.

«В России, по данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени», — сказал Мурашко.

Психиатр Алексей Казанцев утверждает, что состояние стресса у большинства работающих россиян вполне объяснимо. В числе первых причин этого собеседник Федерального агентства новостей назвал падение зарплат.

«Доходы населения пятилетней давности были гораздо больше, чем на данный момент. У меня самого зарплата была в два с половиной раза больше, чем то, что я зарабатываю сейчас на той же самой должности. Мы можем вспомнить, какой ранее был курс доллара и евро, а также уровень потребительской корзины. Речь идет о еде, вещах и о покупке недвижимости, цены на которые выросли», — пояснил Казанцев.

Кроме того, врач напоминает, что многие российские граждане остались без работы из-за начавшейся пандемии коронавирусной инфекции.

«К сожалению, в большей части организаций идет оптимизация, то есть сокращение персонала. Более молодое поколение не может попасть на работу, потому что не имеет этого пресловутого стажа — три года. От этого, конечно, возникает стресс», — пояснил он.

Существенно на психику россиян повлияла сама эпидемия COVID-19. В частности, средства массовой информации постоянно публикуют новые данные по количеству зараженных и скончавшихся от инфекции, что так же способствует возникновению страха и тревоги у россиян.

«Возможно, готовится начаться вторая волна, и в средствах массовой информации прогнозируются примерные сроки ее начала. Сообщается, что первая волна прошла более легко по сравнению с грядущей второй. В связи с коронавирусом мы поехать никуда не можем. А если куда-то едешь, то есть возможность заразиться инфекцией. Все это в совокупности ведет к тревоге и напряжению», — подчеркнул Казанцев.

Когда нужно обращаться за помощью к специалистам? По словам психиатра, есть определенные симптомы, которые человек ни в коем случае не должен игнорировать.