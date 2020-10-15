Кремль назвал новые санкции ЕС сознательным недружественным шагом

Москва, 15 октября. В Кремле считают новые санкции ЕС, введенные из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, сознательным недружественным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Евросоюз опубликовал постановление, согласно которому в новый санкционный список попали шесть высокопоставленных российских чиновников, например, директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России. Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной», — прокомментировал новые санкции Песков.

Также представитель Кремля добавил, что Москва проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими интересами.

Напомним, 20 августа Навальный почувствовал себя плохо на борту рейса Томск — Москва. Блогера, который впал в кому, сначала доставили в омскую больницу, а затем вывезли на лечение в немецкую клинику.

В Германии заявили, что Навального якобы отравили ядом из группы «Новичок». Как сообщил эксперт по биологическому оружию Виктор Никулин телеканалу «360», судя по состоянию блогера, против него точно не могли применить данное вещество. По мнению эксперта, если отравление и имело место, то, скорее всего, использовался некий медицинский препарат, например, инсулин.