В Москве нашли квартиру с холодильником в туалете

Москва, 15 октября. Квартиру с холодильником в туалете нашли в одном из жилых комплексов Москвы. Помещение сдается в голом бетоне без стен за 48 000 рублей в месяц. Такое объявление появилось на сайте о недвижимости «ЦИАН», на него обратил внимание один из пользователей Сети и поделился своим мнением в Twitter.

В Пресненском районе жителям столицы предложили снять апартаменты за 48 тысяч рублей. Однако квартира представлена без ремонта, но владельцы уверяют, что жить в ней можно. Также владельцы не исключают, что помещение можно использовать под складские нужды. В объявлении указан комментарий, что будущим жильцам помимо арендной платы предстоит оплачивать и коммуналку, что составляет около трех тысяч в месяц.

На фотографиях, прикрепленных в объявлении, представлена квартира без какой-либо отделки – голый бетон. Площадь помещения составляет 66 квадратных метров, стены и перегородки отсутствуют. Хозяева позаботились о мебели, здесь есть диван, стол и стулья, комод, стиральная машина и холодильник, расположенный радом с унитазом. Свет включается через электрический щиток.

Нашёл отличный вариант в стиле лофт, почти центр Москвы. И всего за 48000 ₽/месяц pic.twitter.com/X7mfBOb8HM — Павел (@OGRDNKV) October 14, 2020

Пользователи Сети оценили такой вариант жилплощади, они отметили, что в такой квартире можно не подметать полы и не снимать обувь. Также они подчеркнули, что идея размещения холодильника рядом с туалетом довольно неплоха.