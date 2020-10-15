Мать Кохал подозревают в пособничестве в убийстве рэпера Картрайта

Санкт-Петербург, 15 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали мать обвиняемой в убийстве музыканта Энди Картрайта — Елену Кохал. По словам адвоката, гражданка подозревается в пособничестве в расправе над рэпером, пишет РИА Новости.

Напомним, что тело музыканта Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) было обнаружено в конце июля в одной из квартир на Невском проспекте в Петербурге.

По версии следователей, именно супруга исполнителя Марина Кохал может быть причастна к преступлению. В настоящее время она находится под стражей.

Убийство, как считают в правоохранительных органах, было спланировано. Обвиняемая купила в аптеке препарат, который использовала для совершения расправы. Установлено также, что мать фигурантки была в квартире во время убийства и расчленения тела. В доме Елены Кохал силовики провели обыск.