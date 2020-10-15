В Якутии хотят поменять законодательство для привлечения охотников в регион

Москва, 15 октября. Усовершенствование законодательства привлечет на Дальний Восток охотничий туризм. Об этом, выступая по видеомосту в рамках московской международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO, заявил постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации — первый зампред правительства Якутии Андрей Федотов.

«Есть нерешенные вопросы в развитии охотничьего туризма — это отсутствие транспортной схемы, развитой инфраструктуры охотничьих хозяйств, нет методической работы с охотпользователями, — отметил Федотов в ходе дискуссии на тему «Охотничий туризм в России». — Организаторы охоты не хотят влезать в бюрократическую волокиту по оформлению разрешительных документов, их пугает размер финансового обеспечения ответственности туроператора».

По мнению Андрея Федотова, перспективным направлением оптимизации туристического предложения может стать оцифровка имеющихся туров и туроператоров и создание единой площадки по туризму в Якутии с секторами охотничьего, рыболовного и экологического туризма.

«Здесь важно работать над текущим законодательством — оно должно учитывать особенности регионов и традиционный образ жизни коренных народов, — убежден он. — Наиболее оптимальным решением транспортного вопроса является широкое применение малой авиации, но законодательство сильно ограничивает нас в ее использовании, к сожалению. Мы считаем, что к вопросам организации охоты и вместе с ней к определению перспектив развития охотничьего туризма в России и Якутии, в частности, необходимо подходить комплексно. Только так мы сможем решить текущие проблемы и ускорить легализацию и развитие такого важного для Дальнего Востока направления, как охотничий туризм».

В свою очередь директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур–Труханович напомнила, что в 2019 году была принята стратегия развития экспорта услуг до 2035 года, отвечающая на вопросы, каким образом будет развиваться въездной туризм, включая спортивный, охотничий, экологический туризм, как будет регулироваться ввоз для этих целей гражданского оружия.

«Это не только законодательство РФ, но и право Евразийского экономического союза. Нам важно привлекать не только спортсменов–любителей, но и спортсменов–профессионалов, предоставлять комплексы и стрельбища, — это импульс развития въездного туризма, — отметила представитель Минэкономразвития. — В целом на въездной туризм мы делаем ставку, и с 2021 года это будет еще более масштабное введение электронных виз. Эксперимент начали с Калининграда, Владивостока, Санкт–Петербурга, он себя хорошо зарекомендовал. Важно, чтобы спортсмены могли приезжать к нам без лишней бюрократии».

В Якутии сосредоточено свыше 37% дикой природы России и более 10% — всего мира. Особо охраняемые природные территории занимают 30% площади, другого такого региона в РФ просто нет, отметили представители Якутии. Руководство региона последовательно поддерживает развитие въездного охотничьего туризма на легальных основаниях, так как это один из способов привлечения инвестиций в регион и формирования имиджа Якутии.

По мнению участников дискуссии, важным вопросом является повышение юридической грамотности и снижение административных барьеров, как для открытия своего дела в области туризма, так и для путешествия охотников в Якутию. Также требуют пересмотра нормы выплат при заключении охотхозяйственного соглашения, в том числе для представителей коренных и малых народов.

Отметим, в выставке ORЁLEXPO, которая продлится с 15 по 18 октября, принимают участие более 130 компаний: оружейные компании, оптовые и розничные фирмы по торговле оружием, снаряжением, охотничьими и туристическими товарами, представители аутфиторского рынка и таксидермические студии. В рамках выставки запланирована насыщенная деловая программа с участием ключевых российских министерств, известных стрелковых и охотничьих сообществ, компаний–производителей оружия, специальной техники — это экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы.

Планируется также обсудить законодательные новеллы, вопросы охраны природы, сохранения традиций русского оружия, воспитания молодого поколения в осознанном отношении к природе и владению оружием. В культурной программе выставки также будет презентован фильм «Рядовой Чээрин», снятый якутской командой и выходящий в прокат 22 октября.