Роспотребнадзор считает, что коронавирус не стал злее или опаснее

Москва, 15 октября. Коронавирус не стал злее или опаснее, и Россия управляет ситуацией с распространением инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

«Россия сегодня выглядит как страна, управляющая ситуацией, что и есть на самом деле. То есть ситуация напряженная, сложная, вирус не стал злее или опаснее, он просто пришел в свой сезон», — отметила Попова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что ситуация с COVID-19 в РФ управляема. Она также отметила, что на данный момент введение новых ограничений не требуется.