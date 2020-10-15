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Роспотребнадзор считает, что коронавирус не стал злее или опаснее

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Роспотребнадзор считает, что коронавирус не стал злее или опаснее

Москва, 15 октября. Коронавирус не стал злее или опаснее, и Россия управляет ситуацией с распространением инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

«Россия сегодня выглядит как страна, управляющая ситуацией, что и есть на самом деле. То есть ситуация напряженная, сложная, вирус не стал злее или опаснее, он просто пришел в свой сезон», — отметила Попова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что ситуация с COVID-19 в РФ управляема. Она также отметила, что на данный момент введение новых ограничений не требуется.

Роспотребнадзор считает, что коронавирус не стал злее или опаснее

Источник: Сайт Российского союза промышленников и предпринимателей
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