Эксперт РАН назвал отличие белорусских протестов от украинского «майдана»

Протесты в Республике Беларусь имеют ряд серьезных отличий от украинского «майдана» в части координации действий оппозиционеров. Об этом в интервью ФАН заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее издание Sputnik Беларусь передало слова президента Белоруссии Александр Лукашенко, заявившего в ходе встречи с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, что он даже не предполагал развития событий, подобного тому, что произошло в его стране после выборов главы государства 9 августа 2020 года. Кроме того, белорусский лидер убежден, что масштабы катастрофы, с которой столкнулась власть, были бы намного меньше, если бы не «внешнее давление и влияние».

«Я думаю, что некое представление о грядущих сложностях у президента Республики Беларусь было, — убежден Межевич. — Но, конечно же, столь активное выступление оппозиции и столь высокий уровень ее консолидации предсказать было трудно. В этом смысле я отлично понимаю Лукашенко».

Политолог подчеркнул, что глава государства не должен «догадываться обо всем сам» — для этого он располагает соответствующими службами, которые докладывают ему об обстановке в стране.

«И здесь, конечно, много вопросов к Комитету государственной безопасности Белоруссии, — заметил эксперт. — Уверен, специалисты этого ведомства положили на стол президенту ряд сценариев, но, судя по реакции властей в первые дни после выборов, наблюдаемого нами развития событий ими не предполагалось».

Однако, подчеркнул собеседник ФАН, помутнение быстро прошло — и уже дальнейшие шаги окружения Лукашенко были грамотными и соответствующими актуальной политической повестке.

«Лично у меня было мнение, аналогичное тому, что имели большинство российских экспертов, — сказал Межевич. — Я думал, что будут какие-то выступления и что они, вероятно, будут масштабными: в конце концов, нечто подобное происходило после каждых президентских выборов в РБ. Однако столь сильный протест никто предугадать не мог — и, конечно, мне не была до конца понятна возможность его координации из-за рубежа».

Политолог напомнил, что данный фактор является новинкой — так, он отсутствовал в 2014 году на киевском «майдане», по недоразумению названном местными радикалами «революцией достоинства».