Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Киргизии

Москва, 15 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Казакбаев был назначен на должность главы МИД Киргизии накануне. В ходе разговора министры подтвердили заинтересованность обеих стран в продолжении плодотворного сотрудничества.

Кроме того, Лавров выразил обеспокоенность ситуацией в Киргизии и сообщил о готовности России содействовать легитимным органам власти Киргизии для скорейшей стабилизации в стране.

В Киргизии 4 октября прошли парламентские выборы, уже на следующий день в стране вспыхнули массовые беспорядки. Протестующие сторонники оппозиционных партий захватили здание парламента. Ранее в четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил о решении уйти в отставку.