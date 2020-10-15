Ефремов полностью выплатил моральный ущерб старшему сыну погибшего в ДТП

Москва, 15 октября. Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельную аварию, полностью выплатил компенсацию старшему сыну потерпевшего. Соответствующее заявление сделал адвокат, сообщает ТАСС.

Напомним, что Михаил Ефремов стал виновником аварии 8 июня в Москве. Актер сел за руль в нетрезвом виде, но не справился с управлением внедорожника. Джип вылетел на встречную полосу и протаранил грузовик. Водитель фургона получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд приговорил звезду к восьми годам лишения свободы. Актер не согласился с приговором и подал апелляцию. Кроме того, он указал, что на него давил его тогдашний защитник Эльман Пашаев.