Переехавшая в Швецию украинка сбежала в Киев через 10 лет

Стокгольм, 15 октября. Неудобную правду о жизни в Евросоюзе рассказала украинка, уехавшая в Швецию в поисках лучшей жизни. По словам девушки, в Скандинавии она смогла прожить десять лет, а потом сбежала обратно в Киев, пишет eadaily.

Особенное внимание жительница Украины акцентировала на еде и медицинском обслуживании в Швеции.

«С продуктами в Швеции вообще беда. С медициной вывод такой: если нужно к врачу, надо брать билет на самолет и лететь в Киев», — констатировала она.

Девушка уточнила, что прием у врача-специалиста надо ждать в лучшем случае месяц, а в худшем этот месяц превращается в год. Она не стала отрицать, что, конечно, можно обратиться к платному доктору, вот только стоит это бешеных денег. Такие же запредельные суммы нужно отдавать за лекарства, которые в большинстве своем продаются по рецептам.

«Шведы в довершение всего очень не любят работать. Поэтому магазины закрываются так рано, а конторы принимают, образно говоря, два часа в неделю — то есть когда ты на работе», — добавила она.

По ее мнению, шведы по сравнению с украинцами — «народ неконтактный и отмороженный», поэтому в Швеции иностранцу невозможно завести себе друзей или просто знакомых.

Другие украинки, уехавшие из страны, считают, что в Швеции еще нормально, а вот в Дании и Норвегии — «вообще ужас». Но в одном они согласны — дома еще хуже, поэтому возвращаться туда решаются далеко не все.