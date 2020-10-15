ФСБ опубликовала кадры ликвидации террористов в Волгограде

Волгоград, 15 октября. ФСБ РФ опубликовала кадры проведения спецоперации в Кировском районе Волгограда, в ходе которой ликвидировали боевиков.

Напомним, группировку террористов, которая планировала теракты в административных зданиях и пожароопасных объектах, ликвидировали в Волгограде. Опубликованы соответствующие кадры.

По информации Центра общественных связей ФСБ, боевики группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) готовили теракты и получали указания из Сирии.