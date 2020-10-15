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ФСБ опубликовала кадры ликвидации террористов в Волгограде

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ФСБ опубликовала кадры ликвидации террористов в Волгограде

Волгоград, 15 октября. ФСБ РФ опубликовала кадры проведения спецоперации в Кировском районе Волгограда, в ходе которой ликвидировали боевиков.

Напомним, группировку террористов, которая планировала теракты в административных зданиях и пожароопасных объектах, ликвидировали в Волгограде. Опубликованы соответствующие кадры. 

По информации Центра общественных связей ФСБ, боевики группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) готовили теракты и получали указания из Сирии.

«В ходе следственных действий на месте происшествия и по адресам жительства радикальных исламистов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, литература религиозного характера <…>», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФСБ РФ.

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