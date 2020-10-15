Путин поручил организовать внеплановые проверки питания в школах

Москва, 15 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки питания в школах. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства.

«Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», — говорится в списке поручений.

Ответственной за выполнение данного пункта назначена глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Первый доклад по этому вопросу должен состояться 15 ноября 2020 года, затем доклады по проверкам питания школьников необходимо представлять каждый квартал.