В ЦИК Киргизии озвучили срок проведения выборов президента

Бишкек, 15 октября. Митингующие в Киргизии добились своего — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Выборы нового главы государства пройдут в течение трех месяцев, заявила член киргизского ЦИК Атыр Абдрахматова, сообщает «Интерфакс».

Согласно Конституции, до избрания президента его функции возлагаются на спикера республиканского парламента. Он не сможет отправить в отставку кабмин и принимать участие в президентской гонке. Кроме того, у него нет права назначать выборы в Жогорку Кенеш.

Напомним, что Жээнбеков был вынужден покинуть пост в связи с тем, что протесты после парламентских выборов 4 октября не утихают. Люди продолжали жестко требовать его отставки. Политик решил избежать серьезных столкновений между участниками митингов и силовыми структурами.