Лос-Анджелес, 15 октября. Определен лучший музыкальный исполнитель 2020 года, об этом сообщил портал Billboard Music Awards 2020. Прошлой ночью в Лос-Анджелесе прошла одна из самых престижных музыкальных премий.

Остин Ричард, более известный публике как Post Malone, признан лучшим музыкантом года по версии Billboard Music Awards. 25-летнему американскому певцу и рэперу не было равных.

Post Malone победил в таких категориях, как «Музыкант года», «Лучший музыкант мужского пола», «Лучший исполнитель из чарта Billboard 200», «Лучший исполнитель из чарта Hot 100», «Самый популярный артист стриминговых сервисов», «Лучший рэп-исполнитель».

«Пост Мэлоун пришел в шоу самым большим номинантом, и он уходит самым большим победителем, забирая домой приз лучшего артиста, он закончил вечер и выиграл девять наград в целом», — прокомментировали организаторы премии.

Певицей года признана Билли Айлиш, она победила в номинации «Лучший новый исполнитель».

В голосовании поклонников приз получила кей-поп-группа BTS.