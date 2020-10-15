Мурашко назвал «колоссальным» влияние алкоголя на мужчин в России

Москва, 15 октября. Потребление алкоголя оказывает колоссальное влияние на мужское население России. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Влияние алкоголя нами четко оценено — оно просто колоссальное, особенно на мужское население, в меньшей степени на женщин», — сообщил Мурашко.

Министр подчеркнул, что сегодня не менее 70% работающих россиян находятся в перманентном состоянии стресса. Он обратил внимание, что в зоне риска находятся преимущественно мужчины, которые чаще испытывают зависимость от алкогольных напитков.

Многие эксперты уверены, что потребление алкоголя резко возросло из-за режима самоизоляции, который был введен в период пандемии коронавируса.

Ранее историк, профессор РГГУ Игорь Курукин назвал обычным мифом многовековую историю пристрастия к пьянству простых россиян. Он напомнил, что, согласно отчету ВОЗ о глобальном потреблении алкоголя от сентября 2018 года, Россия занимает лишь 16-е место в списке самых пьющих стран.