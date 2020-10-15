«Тайная» жена Кокшенова борется за наследство с любовницами актера

Москва, 15 октября. Вдова Михаила Кокшенова, Алла Шавырина, рассказала, что многочисленные любовницы ее покойного мужа претендуют на наследство. Однако по документам это право есть только у нее и их с Кокшеновым единственной дочери. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

Шавырина рассказала, что все любовницы Михаила Кокшенова называют себя его женами. На самом же деле у артиста был только один официальный брак – с Аллой, который был заключен в 1985 году. У супругов родилась дочь Мария.

«Эти, так скажем, жены, они лишь нареченные. Любого человека, с которым живешь, можно формально назвать мужем или женой, но никто у нас юриспруденцию не отменял. И по документам только мы с Машей являемся наследниками», — подчеркнула женщина.

По словам Шавыриной, в официальном браке с Кокшеновым она состояла вплоть до его смерти. Также вдова актера рассказала, что после его кончины с банковских счетов пропали все деньги. Более того, как говорит Шавырина, покойный был коренным москвичом, но никакая недвижимость на него почему-то не оформлена.

Женщина отмечает, что, находясь в браке с ней, актер не имел права без ее разрешения продавать какие-либо квартиры и дома. По данным Шавыриной, у Кокшенова при жизни были квартиры на Фрунзенской набережной, на улицах Улофа Пальме, Пудовкина и Мосфильмовской. Также у артиста имелась недвижимость в Германии и Испании.

Напомним, народный артист России Михаил Кокшенов умер 5 июня на 84-м году жизни. Причиной смерти стали последствия инсульта. Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах. Самые известные работы с его участием — комедии «Спортлото-82», «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная».