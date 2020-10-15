Подруга Легкоступовой призвала близких певицы выполнить ее последнюю волю

Москва, 15 октября. Подруга недавно скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой рассказала, что родственники артистки так и не реализовали ее последнюю волю. Ее прах должен был быть развеян над Тенерифе, однако этого так и не произошло. Об этом пишет «СтарХит».

Хорошо знавшая Легкоступову Елена Перелыгина сообщила, что образ певицы продолжает тревожить ее во сне. Женщина связывает это с тем фактом, что душа погибшей до сих пор не может обрести покой из-за невыполненной просьбы знаменитости.

«Родственники должны это сделать, выполнить последнюю волю Валюши. Развейте часть над морем, а другую часть захороните на кладбище», — потребовала подруга Легкоступовой.

Кроме того, Перелыгина рассказала и об отношении ко вдовцу певицы Юрию Фирсову. Легкоступова пробыла замужем за яхтсменом очень недолго, а затем скончалась от полученных в ванной травм. Согласно официальной версии, певица упала и сильно ударилась головой при падении.

Подруга Легкоступовой заявила, что ей с самого начала не понравился избранник звезды. Валентина показала знакомой фотографии Фирсова, когда тот еще только ухаживал за звездой. Перелыгина заявила, что мужчина не внушает доверия и от него нужно держаться подальше, после чего между женщинами произошел конфликт. Легкоступова гневно отреагировала на слова Перелыгиной, после чего разорвала с ней все контакты.

Также подруга исполнительницы сообщила о том, что на данный момент ведутся съемки фильма, посвященного Легкоступовой. Она сначала отказывалась принимать участие в проекте, однако затем все-таки пришла на съемки.

Имя Легкоступовой продолжает часто попадать в заголовки газет, так как смерь певицы привлекла к себе огромное внимание общественности. Как сообщалось ранее, Дана Борисова напомнила Кондулайнен про судьбу Легкоступовой.