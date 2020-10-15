Экономист Делягин предрек обвал доллара в ноябре

Москва, 15 октября. Российский экономист Михаил Делягин в интервью журналисту Андрею Караулову на его авторском YouTube-канале предрек обвал доллара. По его прогнозу, после президентских выборов курс американской валюты может составить 50 рублей.

Делягин указал на распространенное мнение среди приверженцев технического анализа, которое гласит, что по результатам социально-экономических потрясений США, обусловленных выборами в ноябре, произойдет крах доллара.

Вместе с тем ряд других экономистов полагают, что более вероятный сценарий развития событий с долларом — падение на 30%, указал Делягин. Если это случится, то наступит серьезный экономический кризис во всем мире, считает эксперт. Дело в том, что кризис затронет многие страны, поскольку подавляющее большинство стран хранит достаточное количество сбережений именно в американской валюте, пишет Deita.ru.

Ранее Делягин назвал россиянам способы сохранить свои сбережения на фоне нестабильности валютных рынков. Он, в частности, призвал граждан подходить к операциям с американской валютой очень осторожно.