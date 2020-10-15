Козырь поможет России вытеснить США с газового рынка ЕС

Москва, 15 октября. США наращивают поставки СПГ в Европу, приближаясь к докризисному показателю. Однако для России это не является угрозой. Экономист Алексей Зубец считает, что Москва может «выдавить» Вашингтон с европейского газового рынка, пишет Baltnews.

Эксперт отметил, что активность американцев не приведет к образованию переизбытка «голубого топлива» и последующему мощному падению цен. Зубец подчеркнул, что в любом случае топливо из России будет дешевле американского. По его мнению, Москва обладает «козырем» для того, чтобы вытеснить заокеанского поставщика.

«Россия может выдавить и американцев, и других поставщиков из Европы, понизив цены своего газа. Этот козырь всегда остается в руках России, и это гарантирует то, что американцы не смогут повлиять на рынок газа в Европе», — выразил мнение эксперт.

Алексей Зубец допустил, что увеличение экспорта американского газа в Европу не подкреплено экономическим «фундаментом». Скорее всего, Вашингтон оказывает мощное давление на партнеров.

Экономист считает, что осознание слабости своих позиций на газовом рынке Европы является причиной постоянных попыток помешать реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Для давления на европейские страны Вашингтон воспользовался даже ситуацией с блогером Алексеем Навальным.

Зубец еще раз подчеркнул, что американский газ проигрывает российскому. Причина его экспорта в ЕС находится в сугубо политической плоскости.