Волгоград, 15 октября. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ ликвидировали боевиков запрещенной в России террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» в Волгограде, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Ранее СМИ сообщили, что силовики проводят в Кировском районе Волгограда спецоперацию.

Силовики пресекли деятельность ячейки группировки «Катиба Таухид валь-Джихад», в которую входили выходцы из стран Центрально-Азиатского региона. Отмечается, что в рамках возбужденного ФСБ России уголовного дела были приняты меры по недопущению теракта.

При задержании главарь банды и его сообщник попытались извлечь средства для террора из заранее сделанного тайника, а также оказали вооруженное сопротивление правоохранителям.

«В результате [боевики] были нейтрализованы», — говорится в сообщении.

Также в ФСБ сообщили о задержании других участников межрегиональной ячейки в Москве, Петербурге, Уфе, Майкопе.

В конце 2013 года в Волгограде прошла серия терактов. Днем 29 декабря произошел взрыв на входе в здание железнодорожного вокзала станции Волгоград I. На следующий день прогремел взрыв в троллейбусе, который шел в центр города. В результате террористических атак погибли более 30 человек. Жителей Волгограда после терактов окутал страх.

Федеральная служба безопасности РФ отслеживает подозрительных личностей и предотвращает действия террористов, чтобы не повторить события семилетней давности.