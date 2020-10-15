Диетолог опровергла миф о необходимости пить два литра воды в день

Москва, 15 октября. Утверждение о том, что человеку в день надо пить два литра чистой воды, опровергла диетолог Наталья Нефедова, сообщает радио Sputnik.

Эксперт напомнила, что вода не является единственным источником жидкости для человека. Он, как правило, употребляет еще кофе, чай, ест суп и овощи. Учитывая объем получаемой жидкости, едва ли возможно выпить еще и два литра воды, считает эксперт.

В тоже время она обратила внимание, что не всякая жидкость может быть полезной. Нередко люди употребляют морсы, где также есть еще и сахар. Организм пьющих «Нарзан» получает немалый объем соды, что отражается на уровне кислотности в желудке.

Нефедова отметила, что данный показатель связан с возможностью желудка переваривать пищу и бороться с бактериями. Влияет кислотность и на ферментацию. Она советует воздержаться от употребления такой воды, если нет врачебной рекомендации снижать уровень кислотности.

Ранее врач-эндокринолог Михаил Богомолов рассказал, сколько можно в день пить зеленый чай, чтобы не было негативного влияния на организм. Учитывая содержание кофеина, то за сутки человек может выпить около четырех литров этого слабо заваренного напитка.