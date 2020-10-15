Мурашко назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

Москва, 15 октября. Массовая вакцинация против коронавируса нового типа может начаться в России в конце ноября, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Хочу сказать, что в целом мы планируем более массовую поставку вакцин, это уже с учетом контроля качества. Это уже будет или последние числа ноября, или декабрь, поскольку именно производственный цикл и контроль качества должны быть обеспечены в полном объеме», — сказал российский политик, выступая на на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Летом Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса — «Спутник V». В октябре стало известно о регистрации еще одной вакцины, которую разработали сотрудники новосибирского центра «Вектор».

Ранее в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что третью российскую вакцину от коронавируса могут зарегистрировать уже через месяц, указал Infox.ru.