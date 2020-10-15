Златоглавый, насквозь пропитанный духом старины, хранящий тайны русских князей и давних веков — все это о нем, о прекрасном городе Владимире, который по праву считается жемчужиной Золотого кольца России.

О времени его основания ученые спорят до сих пор. По одной версии, град на левом берегу реки Клязьмы заложил князь Владимир Святославович в конце Х века. По другой, подтвержденной уже не только летописными данными, но и археологическими сведениями, родоначальником города был великий князь Владимир Мономах, построивший здесь мощную крепость.

По подтвержденным данным, возраст города — не менее десяти веков, поэтому исторические места Владимира по-настоящему интересны. Что посмотреть в этом городе самостоятельно? Какие достопримечательности стоит посетить? Куда сходить с детьми и что привезти из поездки? В туристических особенностях Владимира журналисту ФАН помогала разбираться генеральный директор компании Planeta-TOP Элеонора Евдокимова.

Кому стоит ехать

Каждому, кто хочет узнать больше об истории России и Руси, вдохновиться потрясающими памятниками старины и ощутить удивительный дух святости, которым окутаны многочисленные городские церкви и соборы.

Среди них — признанные ЮНЕСКО объектами всемирного культурного наследия Успенский и Дмитриевский соборы, а также знаменитые Золотые ворота, аналогов которым нет ни в России, ни в мире.

На пару дней в этот город стоит приехать, чтобы отдохнуть от шума и пыли мегаполиса, погрузиться в спокойное созерцание роскошной местной природы, прикоснуться к намоленным местам. Поездка придется по душе и взрослым, и детям, ведь для ребятни здесь достаточно своих развлечений, которые будут еще и полезны для расширения кругозора.

Как добраться

От Москвы город находится примерно в 170 км. Дорога на автомобиле займет около трех часов. Ехать на своем авто во Владимир стоит, если вы планируете снять номер на одной из туристических баз, расположившихся в пригороде. Или если хотите попутно посетить ближайшие окрестности. Совсем близко, во Владимирской области, находятся другие колоритные русские города: Суздаль и Гусь-Хрустальный, Судогда и Боголюбово.

Если же ваши туристические маршруты нацелены только на красивые места Владимира, автомобиль стоит оставить дома.

«Наилучшим образом добраться до Владимира можно на поезде, — советует Элеонора Евдокимова. — В этом направлении следует комфортабельный поезд «Сапсан», на котором поездка из Москвы занимает всего два часа. Можно доехать на поездах «Стриж» или «Ласточка», также курсируют обычные электрички, которые выгодны по цене. Билет обойдется в 600-700 рублей».

Что посмотреть во Владимире самостоятельно за 1 день

Город удобен для туристов, так как его достопримечательности расположены очень компактно. Исторический центр насыщен зданиями старой постройки, церквями и соборами, которые позволяют познакомиться со старинной русской архитектурой и просто насладиться необычными видами. Сосредоточение исторических объектов приходится на район Октябрьский — культурное и архитектурное ядро города. Но одна из главных достопримечательностей Владимира, с которой и стоит начать знакомство с городом, находится в удалении — в Ленинском районе.

Речь идет о знаменитых Золотых воротах, расположенных на улице Большой Московской. Они были возведены в XII веке и использовались для торжественного въезда в город княжеских особ. Подобных сооружений в старину возвели несколько, в одном только Владимире их было пять. Но до наших дней сохранились единственные, признанные настоящим сокровищем российского Золотого кольца.

Воротами этот исторический памятник можно назвать лишь условно. Это настоящее фортификационное сооружение, которое покоряет величественной, купольной архитектурой. Для знакомства с ним стоит не только пройтись вокруг, но и отправиться внутрь на экскурсию и обязательно сфотографироваться на фоне. Золоченые пластины на величественных дубовых вратах в кадр не попадут, они были утеряны еще несколько веков назад. Но самобытный дух зодчества Древней Руси будет ощущаться даже на фотографиях.

Другие значимые достопримечательности города Владимира тоже связаны с исторической архитектурой.

Успенский собор. Величественный храм возведен более восьми веков назад, чтобы стать главным собором Киевской Руси. Здесь венчали на княжение правителей Владимира и Москвы в XII–XIV веках, а по образу и подобию Успенского собора возведен одноименный храм в Москве. Сегодня здесь проходят службы для мирян, для туристов работает музей. Главное внимание гостей города привлекает не только впечатляющая архитектура старинного храма, но и его убранство. Для украшения собора восемь столетий назад привлекали лучших иконописцев и золотых дел мастеров. А спустя два века, после пожара и восстановления храма, для росписи его внутренних помещений пригласили Андрея Врублева и Даниила Черного. Именитые московские иконописцы создали на стенах фрески, которые частично сохранились до наших дней.

Дмитриевский собор. Небольшая церковь из белого камня — место паломничества тысяч христиан. К святыне приходят, чтобы поклониться иконе христианского великомученика Димитрия Солунского и частице его одежды с кровью. Вокруг храма стоит спокойно прогуляться, наслаждаясь удивительным умиротворением от близости к святыне. И попутно рассматривая роскошные барельефы, которыми украшен фасад собора.

«Обязательно сходите на улицу Георгиевскую, — советует Элеонора Евдокимова. — Там с панорамных площадок открывается шикарный вид на равнину, окружающую город, и на реку Клязьму. Прогуляйтесь вокруг Владимирского кремля. Когда вы идете по тропинке вокруг него, тоже можно вволю налюбоваться окрестностями».

Что посмотреть во Владимире за 2-3 дня

Достопримечательности города Владимира сложно охватить за один день. Лучше сюда приезжать как минимум на выходные, чтобы в первый день осмотреть «обязательные объекты». А во второй в более спокойном темпе пройтись по местным музеям, найти интересные места для детей и купить пару сувениров в память о поездке.

Смело отправляйтесь гулять по центральному, Октябрьскому району города. Значительная часть достопримечательностей сосредоточилась здесь, вдоль улицы Большой Московской. Вы сможете полюбоваться старинными зданиями:

Рождественским монастырем, крупнейшим в средневековой Руси и хорошо сохранившимся до наших дней;

церковью Успения Богородицы XVII столетия;

церковью Никиты Мученика, возведенной веком позже и больше напоминающей дворец, чем старинный храм.

В сердце города стоит здание городской думы из красного кирпича — настоящий старорусский терем с богатой отделкой. На Большой Московской внимание привлечет и здание университета Герцена, а пройдя чуть дальше, вы попадете в знаменитые Торговые ряды, где и стоит покупать сувениры.

Что привезти из Владимира

В Торговых рядах найдутся милые сердцу магниты с изображением главных памятников архитектуры города. И традиционные русские сувениры — платки, расписные тарелки. Если хотите чего-то «особенного», загляните в фирменный магазинчик гусевского хрусталя. Здесь вы найдете роскошную хрустальную посуду, которую делают мастера из соседнего города Гусь-Хрустального.

Во Владимир привозят сувениры и из других мест. Из Суздаля — традиционную суздальскую медовуху, которую любят покупать гости города. Из Покрова — знаменитые покровские пряники. В торговых палатках можно найти разнообразные изделия из бересты — лапти, шкатулки, кузовки.

А вот чтобы приобрести оригинальные декоративные изделия из дерева, стоит посетить Музей хрусталя и лаковой миниатюры. Он расположен рядом с Золотыми воротами и порадует роскошной экспозицией предметов старины и современных изделий мастеров села Мстера. Небольшой поселок недалеко от Владимира сохраняет традиции старорусского искусства. Здесь делают лаковые миниатюры — элегантные художественные работы по дереву, обрамленные золотистым узором, с сюжетами из русских сказок или литературных произведений.

Прогулки по Владимиру с детьми

Необычные места Владимира не ограничиваются архитектурными, хотя, безусловно, именно они формируют облик и характер города. Но здесь есть и другие интересные достопримечательности, которые понравятся детям.

Познавательная экскурсия во Владимиро-Суздальский музей-заповедник запомнится надолго. Здесь есть и картинная галерея, и детский музейный центр, и панорамная смотровая площадка, с которой можно созерцать прекрасные виды города прямо из его центральной части.

Исключительно детский музей «Бабуся-Ягуся» понравится детям старше шести лет. Малышам здесь может быть страшновато, до того натурально выглядят персонажи музейной экспозиции. Нечисть из русских сказок с удовольствием пугает ребятню и заставляет активно визжать. Куда спокойнее будет в городском планетарии, где можно отдохнуть от активной ходьбы, наблюдая за планетами, макетами искусственных спутников и большим глобусом Луны.

Днем стоит побывать на улице Георгиевской, где расположились скульптуры известного владимирского мастера Игоря Черноглазова. Памятники художнику, фармацевту, пожарному, фигуры сыщика и мальчика-шалопая расположились здесь так органично, что кажутся живыми. А сама улочка претендует на звание местного Арбата. В выходные дни здесь часто проходят выставки, арт-галереи и концерты.

Любителям активных развлечений будет чем заняться в Центральном парке. Многочисленные аттракционы манят огнями по вечерам, а колесо обозрения со звучным названием «Небо 33» видно из любой части города. Этот огромный аттракцион входит в десятку крупнейших колес обозрения России.

Лучшее время для посещения Владимира — период с начала мая по конец октября. Теплая и сухая погода позволит провести максимум времени на улице, прогуливаясь между старинными зданиями, наслаждаясь видами с многочисленных смотровых площадок. Но стоит сюда приехать не только в «туристический сезон». Новый год, Рождество и Масленица — время настоящих народных гуляний, когда, оказавшись здесь, чувствуешь себя в старинном русском городе. Здесь и песни, и пляски с хороводами, и угощенья, и веселье дни напролет. В мегаполисах такой атмосферы уже не встретишь.