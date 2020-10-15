Культовый сериал «Декстер» продлили еще на один сезон

Москва, 15 октября. Популярный сериал «Декстер» о серийном убийце, скрывающимся под маской обычного судмедэксперта, продлили еще на один сезон. Первая серия была выпущена в 2013 году, спустя семь лет создатели анонсировали продолжение истории. Съемки начнутся в 2021 году. Об этом сообщил портал Deadline.

По имеющейся информации, создание нового сезона сериала давно обсуждалось с бывшим директором телеканала Showtime Дэвидом Невинсом, который в настоящее время занимает пост креативного директора CBS и главы Showtime Networks. Еще пять лет назад Нэвинс заявлял, что «Декстер» является единственным сериалом, в продолжении которого он заинтересован.

Отмечается, что за развитие проекта будет отвечать продюсер и писатель Клайд Филлипс, создавший первые четыре сезона сериала. Роль главного героя по-прежнему будет исполнять Майкл Си Холл.

«Мы планировали вернуться к этому уникальному персонажу в случае, если бы смогли найти особый творческий подход к продолжению сериала. Что ж, я счастлив сообщить, что Клайд Филлипс и Майкл Си Холл нашли его», — заявил менеджер Showtime Гэри Левин.

Напомним, что в культовом сериале рассказана история Декстера Моргана, который является судмедэкспертом, специализирующимся на брызгах крови. Его альтер-эго — серийный убийца, который помогает полиции искать себе подобных. Сериал выходил в эфир с 2006 по 2013 год. Всего вышло восемь сезонов проекта, передает «Культуромания».