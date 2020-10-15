Политолог рассказал, когда будет установлена истина в деле MH17

Отказ России от дальнейших консультаций в формате трехсторонней группы с Австралией и Нидерландами по делу о крушении Boeing-777 в Донбассе правомерен и логичен, считает политолог Алексей Мухин. В то же время установление истины возможно в том случае, если Москва расскажет, какую роль и какие страны играли в этом неприглядном деле. Подробнее — в материале ФАН.

В российском МИД пояснили, что решение РФ более не сотрудничать с Гаагой в рамках трехсторонних консультаций принято после серии недружественных действий со стороны Нидерландов. В заявлении уточняется, что речь идет о межгосударственной жалобе против России, которую Нидерланды в июле подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Расцениваем данный шаг как очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию», — сказали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

При этом дипломаты заверили, что российская сторона планирует продолжить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов по делу MH17 в рамках иных форматов.

Глава Центра политической информации Алексей Мухин объяснил, что это решение является тактическим ходом Москвы. Участие российской стороны трехсторонней группе как бы «благословляет политизированные выводы», к которым пришли Австралия и Нидерланды.

«Этот шаг РФ правомерен и логичен. Мне не хотим подписываться под тем, с чем не согласны. Само расследование и ход анализа данных очень кривые. Они не вели к установлению истины, а шла подгонка каких-то фактов, взятых из Интернета под уже заранее известную концепцию. Так дела не делаются и расследования не расследуются», — отметил Мухин в беседе с Федеральным агентством новостей.

В ближайшее время вряд ли это дело будет расследовано, считает собеседник ФАН.

«Установление истины возможно только в случае, если РФ предоставит в распоряжение мирового сообщества данные и расскажет последовательно, какую роль и какие страны сыграли в этом неприглядном деле. При этом оно, по сути, является операцией западных спецслужб по дискредитации России», — выразил уверенность политолог.

Однако сейчас Москва не может опубликовать данные о том, кто действительно сбил малайзийский Boeing. По словам Мухина, вначале западные страны должны рассказать, к каким выводам они пришли в этом деле.

«Когда они выложат карты на стол, то после мы выложим свои. Посмотрим, у кого окажутся тузы. Именно поэтому процесс расследования дела затягивается. Доказательств нет, а терять лицо западные страны не очень желают. С этой целью они растягивают свое удовольствие», — резюмировал эксперт.

Напомним, Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года над Донбассом. Жертвами стали 298 человек. Правоохранительные органы Нидерландов поспешили обвинить Россию в причастности к трагедии. Никаких доказательств предоставлено не было. В то же время были проигнорированы документы, предоставленные российской стороной.