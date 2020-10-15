Космонавты нашли место утечки воздуха на МКС с помощью пакетика чая

Москва, 15 октября. Экипаж Международной космической станции (МКС) смог отыскать утечку воздуха с помощью чайного пакетика. Об этом рассказал космонавт Анатолий Иванишин во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), которые транслировались на сайте NASA.

По словам Иванишина, космонавты поместили пакетик чая в модуль «Звезда» перед закрытием проходной камеры. После этого экипаж смог зафиксировать движения пакетика.

«У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», — сказал Иванишин.

В ответ специалист ЦУП посоветовал при первой возможности заклеить место предполагаемой утечки скотчем, передает НСН.

Утром 15 октября российские космонавты сообщили, что в их части сломалась система получения кислорода, напоминает телеканал «360». При этом отмечается, что ситуация не критична, поскольку на МКС хранятся запасы кислорода на экстренный случай. Кроме того, кислородный комплекс есть у американских астронавтов, занимающих другую часть космической станции.

Что касается утечки, то небольшой отток был зафиксирован на МКС в сентябре 2019 года. К сентябрю 2020 года скорость утечки возросла в пять раз.