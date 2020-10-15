В России выросло число детей с инвалидностью

Москва, 15 октября. Число детей с инвалидностью в России выросло на 20 тыс. за последний год. Всего таких детей в стране — порядка 700 тыс. человек. Такие данные прозвучали на первом заседании координационного совета ОНФ по делам инвалидов, передает ФАН.

«Порядка 11 миллионов человек входит в Федеральный реестр инвалидов, что говорит о снижении. Из них порядка 700 тыс. являются детьми с инвалидностью. При этом мы видим прирост буквально за последний год — около 20 тыс. человек», — рассказал замруководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький.

По его словам, также наблюдается снижение количества работающих инвалидов трудоспособного возраста. Так, на 1 июня 2020 года в России работали более 900 тыс. человек, что составляет порядка 20% от общего числа граждан с инвалидностью.

«При этом нужно обратить внимание, что органами власти была проведена большая работа по улучшению положения инвалидов в России. Так, за восемь лет, прошедших после ратификации Конвенции о правах инвалидов, осуществлен ряд изменений. В том числе, формирование правозащитного подхода к вопросам инвалидности, — сказал Беленький. — Однако, согласно замечаниям комитета ООН в 2018 году, наблюдается недостаточное участие общественных организаций инвалидов в мониторинге соблюдения той же Конвенции».

Отметим, в декабре Минтруд России сообщил, что в стране насчитывается почти 12 млн человек с инвалидностью. При этом по информации Федерального реестра инвалидов, в Российской Федерации насчитывается 11,76 млн инвалидов, из них трудоустроено 906 тыс. человек.