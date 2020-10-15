ЕС ввел санкции против России из-за дела Навального

Брюссель, 15 октября. Европейский союз ввел санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг скандального блогера Алексея Навального, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что граждане России, находящиеся в черном списке, не смогут въехать на территорию ЕС.

«ЕС замораживает активы, запрещает въезд для шести российских чиновников», — говорится в сообщении.

Блогера Алексея Навального экстренно доставили в омскую больницу после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Инцидент произошел в конце августа.

Родственники основателя ФБК (признан иноагентом) попросили разрешить транспортировку Навального в Германию для лечения. В ФРГ позднее заявили, что блогера якобы отравили «Новичком». При этом создатель вещества, комментируя обвинения Берлина в адрес РФ, заявил, что «Новичок» привел бы Навального к смерти, а не к коме.

Многие российские политики заявили, что Навальный сотрудничает со спецслужбами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого говорил, что заявления блогера о якобы причастности властей к его «отравлению» сфабрикованы для него американскими спецслужбами.