Бабушке нижегородского стрелка ампутировали руку

Бор, 15 октября. Чудом выжившей бабушке из деревни Большеорловское под Нижним Новгородом после огнестрельного ранения ампутировали руку. Об этом сообщает Kp.ru.

В понедельник, 12 октября Даниил Монахов в ссоре с бабушкой схватился за охотничье ружье и несколько раз выстрелил в родственницу. Молодой человек ранил женщину в живот и руку. Оперативная помощь медиков позволила вернуть пенсионерку к жизни, однако руку хирургам спасти не удалось.

«Бабушка «стрелка» жива. Мы уже перестали надеяться, что ее сердце вновь начнет биться, уже и СМИ приписали юноше еще одну смерть. Но наши медики — отличные ребята. Несколько часов они сражались за жизнь женщины», — рассказывает министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

На сегодняшний день женщина находится в реанимации, и медики надеются, что самое страшное уже позади.

«Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии, она потеряла очень много крови и получила ранения, несовместимые с жизнью. Прогнозы делать еще рано. Но прошли первые сутки: давление поднялось с 50 до 110, начали проявляться жизненно важные функции», — добавил чиновник.

Восемнадцатилетний Данил Монахов подозревается в убийстве трех человек. Как отметил телеканал «360», 12 октября он разрядил ружье в бабушку, к которой приехал на каникулы в деревню Большеорловское под Нижним Новгородом, а затем в пассажиров рейсового автобуса. Знакомые 18-летнего стрелка рассказали, что никаких странностей за ним не наблюдали.