Участница «Давай поженимся!» увидела в Сябитовой соперницу и обматерила ее

Москва, 15 октября. Участница телепередачи «Давай поженимся!» устроила скандал в эфире и покинула студию, выпуск опубликован на YouTube-канале передачи.

Это уже второе появление 31-летней невесты Дарьи в проекте Ларисы Гузеевой. Она поделилась с телесвахами, что после первого участия в шоу ее бывший муж позволил увидеть детей. Однако за время своих посещений телепрограммы она успела поучаствовать в нескольких конфликтах с ведущими.

После очередной перепалки сваха Роза Сябитова сказала, что не советует никому из женихов выходить, если Дарья их выберет. В ответ Дарья предположила, что Сябитова увидела в ней соперницу, и накричала на нее

«Что вы так на меня наговариваете? Вот и дальше так смотрите, — заявила женщина. — Меня трясет от вашей поддержки. Я не хочу ни к кому идти».

После произошедшего она предложила дать свой номер троим мужчинам-участникам шоу и вскоре покинула студии.