Вирусолог объяснил, зачем России нужно несколько вакцин от коронавируса

Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал создание в Крымском федеральном университете нового препарата от коронавирусной инфекции. По словам эксперта, без данных по клиническим испытаниям это лекарство нельзя называть вакциной. В то же время он сообщил, что в России создается много других вакцин, одна из которых станет наиболее эффективной и безопасной. Однако мировым лидером по производству лекарств от COVID-19 Россия не станет. Подробнее — в материале ФАН.

Как сообщил доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок, «оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо». Вирусолог пояснил, что последний компонент включает в себя активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген с «зашитым» фрагментом генома SARS-CoV-2. При этом преимущество препарата заключается в том, что его возможно вводить интраназально.

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что за счет этого преимущества вакцина из Крыма стать успешной не может, потому что есть другие препараты с похожими характеристиками.

«Вакцина «Вектора» тоже вводиться интраназально. Что касается этого препарата, то является ли он вакциной, сказать точно ничего нельзя. Я не видел никаких данных исследований по его испытаниям на животных, на иммуногенность, а также первой и второй фазы испытаний на людях. Пока этого нет, то о какой вакцине можно говорить?» — заявил Альтштейн в интервью Федеральному агентству новостей.

Собеседник ФАН сообщил, что Россия располагает немалым количеством вакцин, которые уже зарегистрированы.

«У нас сейчас на третьей фазе клинических испытаний находится вакцина института имени Гамалеи. Испытания идут уже с начала сентября. Сейчас также присоединится вакцина, предлагаемая новосибирским центром «Вектор». Его ученые закончили первую и вторую фазу клинических испытаний. Препарат прошел регистрацию. Теперь они готовят условия для проведения третьей фазы испытаний», — сказал он.

В ближайшее время появится еще одна вакцина из Центра им М. П. Чумакова, подчеркивает вирусолог. Это так называемая цельновирионная вакцина, которая сделана из коронавируса.

«Препарат тоже прошел первую и вторую фазу испытаний, и вскоре будет допущен к третьей фазе. Других вакцин еще нет, но они разрабатываются. Ничего плохого в этом нет. Нужно будет посмотреть, какая из них станет наиболее эффективной, какая дешевле и какую проще вводить. Потом можно будет уменьшить число вакцин, которые будут применять. Они могут отличаться по своей эффективности и безопасности, а также по способу производства. Немалое значение имеет стоимость препарата», — уточнил ученый.

Однако мировым лидером по созданию вакцин Россия стать не может, но оказаться в числе крупных производителей — вполне, говорит Альтштейн.

«Есть очень много стран, которые имеют хорошо развитую вирусологию и биотехнологии. Мы являемся одной из таких стран, но не главной и самой первой», — добавил он.

Напомним, первая в мире вакцина против нового коронавируса SARS-COV-2 была зарегистрирована в России 11 августа. Ее создателями стали ученые НИЦЭиМ им. Н. Ф. Гамалеи. Клинические испытания проводили ученые Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко Минобороны России, которые первыми разработали алгоритм лечения пациентов с СOVID-19.