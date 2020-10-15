В Москве открылась оружейная выставка ORЁLEXPO

Москва, 15 октября. Международная выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO открылась сегодня в Москве. В ней принимают участие известные производители оружия, товаров для охоты, а также амуниции и снаряжения, сообщает корреспондент ФАН с места событий.

«В октябре мы традиционно собираемся на выставку, где можно познакомиться с лучшими образцами оружия и снаряжения, узнать возможностями новых технологий, встретиться с профессионалами отрасли. А на этот раз участников ждут еще и интереснейшие дискуссии по самым актуальным темам с очень содержательными спикерами», — рассказал организатор выставки и совладелец проекта VaRms Михаил Хубутия.

Выставка проходит в Москве с 15 по 18 октября. В ней принимают участие крупные производители оружия, товаров для охоты, а также амуниции и снаряжения. Всего на мероприятии представлены более 100 участников и свыше 1000 брендов.

Сегодня в рамках выставки пройдут сессии, посвященные борьбе с браконьерством и патриотическому воспитанию. Ранее, до официальной церемонии открытия выставки, прошло пленарное заседание на тему «Международное сотрудничество и конкуренция за внутренний рынок гражданского оружия», в котором, в частности, принял участие представитель концерна «Калашников» Михаил Ненюков.