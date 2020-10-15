Модельер Керимова готова сшить свадебное платье для Федосеевой-Шукшиной

Москва, 15 октября. Свадебное платье сошьют для 82-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной — супруги шоумена и продюсера Бари Алибасова, который еще недавно объявил во всеуслышание о желании развестись с женой. Об этом пишут «Дни.ру».

Модельер Аника Керимова отреагировала на то, что Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру у помощника Бари Алибасова. По ее словам, после этой победы 82-летняя артистка пребывает в прекрасном настроении. Она рада, что «правда восторжествовала и квартира вновь вернулась к ней», добавила Керимова.

«Я вчера разговаривала с представителями Лидии Николаевны, они хотят, чтобы наша легендарная актриса стала моделью и представила коллекцию одежды. Я считаю, что она с этой задачей справится просто на отлично. Лидия Николаевна — пример для многих женщин», — сказала модельер.

Она добавила, что готова сшить для артистки свадебное платье, когда та соберется замуж после расставания с Бари Алибасовым. Также Керимова прокомментировала новость о том, что 82-летнюю артистку недавно видели с молодым кавалером.

«А что плохого в том, что у Лидии Николаевны появился новый кавалер? <...> Это будет красивый белоснежный костюм с мехом. Лидия Николаевна должна быть королевой не только в жизни и в кино, но и на сцене», — сказала Аника Керимова.

Напомним, Алибасов переписал подаренную супругой квартиру на помощника Сергея Моцаря. Это, по собственному признанию продюсера, он сделал для того, чтобы на недвижимость не посягал отпрыск.