Более трети россиян хотят остаться на удаленке после пандемии COVID-19

Москва, 15 октября. Специалисты выяснили, что дистанционному формату работы отдают предпочтение 37% россиян, которые хотели бы остаться на удаленке после окончания пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Социологический опрос проводился среди 500 менеджеров по персоналу и 1600 сотрудников, работающих дистанционно из всех регионов России. Респонденты заявили, что работа в дистанционном формате имеет свои плюсы — теперь они могут уделять больше времени семье, спорту или хобби.

Отмечается, что возвращаться к работе в офисы после пандемии хотят менее половины россиян, заявивших, что соскучились по общению с коллегами, а также хотят показать деловые качества.

Более трети опрошенных также поделились, что эффективность их работы из дома выросла. Россияне отметили, что при дистанционном формате тратится меньше времени на совещания и перекуры. Также работоспособность вырастает за счет отсутствия офисного шума.