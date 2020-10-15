На Украине назвали «предвыборным пиаром» вопрос Зеленского о Донбассе

Желание Киева создать в Донбассе свободную экономическую зону — предвыборный пиар и ничего более. Об этом ФАН заявил украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Свободная экономическая зона

Второй вопрос, который зададут украинцам в день местных выборов, которые пройдут 25 октября, в рамках всенародного опроса, будет о создании свободной экономической зоны на территории Донбасса. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня вопрос номер два — поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны», — сказал Зеленский.

Предвыборный пиар

Как отметил Евгений Голышкин, предвыборный ультра-популизм Владимира Зеленского продолжается. «Вопрос номер 2» в запланированном «всенародном опросе» 25 октября во время местных выборов о предоставлении Донбассу «свободной экономической зоны» звучит как издевательство над жителями республик.

«Шесть лет длится экономическая и социальная блокада Донбасса. Шесть лет Киев издевается над людьми, проводя государственную политику социального апартеида по отношению к собственному народу (как они сами же и кричат с каждого утюга). Шесть лет сводки о военных преступлениях «доблестных» украинских летчиков, танкистов, артиллеристов, всяких полицейских и прочих службистов, и, конечно же, добровольцев, нацистов не покидают мировое информационное пространство», — пояснил Евгений Голышкин.

По его словам, «миролюбивый» Владимир Зеленский не мог остановить все это более года назад, как и обещал избирателям юго-востока Украины без учета мнения различных «зомбированных и дремучих» обывателей Киева и коллективного «маленького политического украинца» из Галичины.

«Как и потешный первый пункт опроса о «пожизненном сроке заключения за коррупцию», второй пункт демонстрирует, что данный опрос просто плод творения политических технологов, работающих на подневольную команду нового президента. Хочешь мира в Донбассе? Хочешь восстановить экономическое сотрудничество? Ничего не мешает сделать это уже сегодня указом. Все остальное ложь, предательство и трусость. Ложь — для одурачивания миролюбивых граждан Украины. Предательство всех в контексте полной зависимости перед западными кураторами. Трусость перед беснующимися националистическими стаями», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.