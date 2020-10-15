Попова назвала возможные сроки регистрации третьей вакцины от COVID-19

Москва, 15 октября. Третью российскую вакцину от коронавируса могут зарегистрировать уже через месяц. Такой прогноз озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

«Я хочу сказать, что Российская Федерация имеет две вакцины, и третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована», — отметила Попова.

Также глава Роспотребнадзора добавила, что над новой вакциной работают сотрудники московского Центра имени Чумакова, которые имеют большой опыт в вакцинологии.

Напомним, 11 августа РФ зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса Центра имени Гамалеи. Кроме того, 14 октября президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины, разработанной сотрудниками новосибирского центра «Вектор». Как пишет Infox.ru, ранее анонимный сотрудник «Вектора» рассказал, что эта вакцина формирует иммунитет к коронавирусу минимум на полгода.