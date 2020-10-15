Эксперты раскрыли ложь Пентагона о высокоточной гиперзвуковой ракете

Вашингтон, 15 октября. Министр армии США Райан Маккарти недавно заявил, что его страна обладает высокоточной гиперзвуковой ракетой. По мнению экспертов, чиновник Пентагона лукавит. Его слова далеки от реальности, сообщает «ПолитРоссия».

Маккарти, в частности, подчеркивал, что отклонение при поражении цели может составлять около 15 сантиметров. Речь, по некоторым данным, могла быть о гиперзвуковом планирующем блоке Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB).

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский считает, что не стоит верить сказанному. Ведь нет конкретных данных касательно испытаний. Да и есть сомнение: а тестировали вообще «суперракету»?

«Другой вопрос, способна ли на это американская ракета? Я вот считаю, что точность ее попадания составляет не 6, а 7 дюймов. Потому что в железе этой ракеты все равно не существует, поэтому заявлять можно все, что угодно», — выразил мнение Мураховский.

По мнению эксперта Алексея Леонкова, уже есть технологии для разработки высокоточных ракет. Это подтверждается созданными в России гиперзвуковыми снарядами. Вот только даже при последних технических достижениях отклонение составляет около одного метра, но никак не 15 сантиметров.

«Гиперзвуковое оружие, например, те же российские «Кинжал», «Циркон» и «Искандер», относятся к классу высокоточного. Но даже у них на скоростях свыше 6 чисел Маха среднее квадратичное вероятное отклонение составляет порядка метра. И это очень мало для снарядов таких габаритов. Что же касается 6 дюймов, то это, мягко говоря, вопрос открытый и вызывающий лишь недоумение», — прокомментировал эксперт.

Леонков допустил, что Маккарти в своем заявлении существенно приукрасил характеристики ракеты. Не исключено, что американцам в реальности нечем похвастаться в данной сфере вооружения.

Эксперт обратил внимание, что значимым параметром для ракеты является уничтожение цели. Например, «Искандер», если упадет даже в двух метрах от скопления противников, все равно уничтожит их. Да и для «Кинжала» не так критично «сантиметровое отклонение», корабль неприятеля будет поражен, отметил Леонков.