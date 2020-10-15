Депутат Госдумы Александр Шерин объяснил, какой должна быть реакция России на отставку президента Киргизии и возможную полную смену власти в этой стране. Ранее стало известно, что глава Республики Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков заявил о своей отставке, об этом сообщила его пресс-служба.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — говорится в обращении Жээнбекова.

Он также призвал противоборствующие стороны не поддаваться на провокации и попросил соперничающих за власть политиков увести своих сторонников из столицы страны Бишкека.

Комментируя эту новость, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин с уважением отозвался о решении Жээнбекова добровольно сложить с себя президентские полномочия, чтобы попытаться предотвратить кровопролитие в стране.

«Судя по всему, наша помощь братскому киргизскому народу сейчас не нужна, во всяком случае, это можно заключить из действий их президента, который уходит в отставку, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Решение Жээнбекова, на мой взгляд, говорит, что те, в чьих руках сейчас находится власть в Киргизии, принимают необходимые меры, чтобы сохранить стабильность и согласие. Глава Киргизии, который принял решение уйти в отставку, прямо сказал, что не держится за власть и не хочет войти в историю как президент, который дал приказ стрелять в собственный народ. Он дал понять, что никакая власть не стоит целостности государства и согласия в обществе. Это слова сильного человека».

Да, у России в Киргизии есть политические и военные интересы, но эти интересы, по мнению Шерина, надежно защищены.

«Что касается нашей военной базы, находящейся в Киргизии, то она там находится на основании долгосрочных соглашений, к тому же не безвозмездно. Российская Федерация платит аренду за все свои военные базы, которые где-либо находятся. Поэтому любой президент Киргизии, кто бы им ни стал, будет рад получать от России соответствующую арендную плату. А то, что в Киргизии уходит президент, ну что ж… Там такое бывало. До этого там был другой президент [Алмазбек Атамбаев], которого посадили в тюрьму. Насколько я помню, РФ в это никак не вмешивалась и не предпринимала каких-то усилий, чтобы того не посадили. Хотя тот президент тоже был к нам очень-очень лоялен. Думаю, так Россия будет поступать и в дальнейшем», — подчеркнул Александр Шерин.

Сооронбай Жээнбеков был избран президентом Киргизии в ноябре 2017 года. Он стал пятым главой этого государства. В течение последних 15 лет в стране было совершено три государственных переворота, начало которым положило свержение первого президента Киргизии Аскара Акаева. После отставки Жээнбекова исполняющим обязанности президента Киргизии, согласно конституции этой страны, становится спикер парламента. На этот пост в среду был избран Канат Исаев.

Противостояние в Киргизии началось в ночь на 5 октября после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Мирный поначалу митинг быстро перерос в погромы и захваты зданий органов власти, а также предприятий. Страна оказалась на грани гражданской войны. Подробнее о событиях в Киргизии читайте в интервью специалистов по Средней и Центральной Азии Александра Князева и Даниила Кислова.