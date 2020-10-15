РФ отказалась от консультаций с Австралией и Нидерландами по делу MH17

Москва, 15 октября. Россия считает невозможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе малайзийского Boeing в небе над Донбассом, заявили в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что в июле Амстердам подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против РФ по делу о крушении МН17. Этот шаг в Москве расценили как очередной удар по отношения России Нидерландов, а также демонстрацию Гаагой стремления и дальше возлагать ответственность за катастрофу на Россию.

Оба расследования авиакатастрофы (одно проводится Советом по вопросам безопасности Нидерландов (СВБ), а второе — Совместной следственной группой (ССГ) получились предвзятыми, поверхностными и политизированными.

«Было сделано все, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес РФ», — подчеркнули в МИД.

При этом Россия все это время выступала за проведение полного, тщательного и независимого расследования, была открыта для контактов со следствием, предлагала всестороннее содействие.

«Однако, по всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 году, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших», — подчеркнули в министерстве.

Именно поэтому Гаага подала межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ, не дождавшись даже окончания консультаций. Такие действия, как считают в МИД, лишают смысла их дальнейшее продолжение и участие в них РФ.

«Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД уточнили, что Россия намерена продолжить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, в том числе, чтобы найти ответ на вопрос о незакрытии Украиной своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта над Донбассом.