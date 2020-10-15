Эксперт объяснил, почему Польша не решится ударить по Балтийскому флоту РФ

Москва, 15 октября. Польша не решится нанести удар по Балтийскому флоту РФ, поскольку понимает, что в ответ Россия может уничтожить польскую территорию. Таким мнением поделился военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Baltnews.

Эксперт напомнил об основе ядерной политики Москвы, которая гласит, что РФ может применить ядерное оружие, если на Россию или ее союзников нападет страна или коалиция государств, владеющих таким оружием. Литовкин подчеркнул, что Польша входит в НАТО, и этот альянс как раз обладает ядерным оружием.

«Если Польша нападет на наши корабли, то российский ответный удар будет неотразимым. Поэтому Варшава никогда не осмелится на такое», — отметил военный обозреватель.

Также Литовкин прокомментировал высказывание польского эксперта Максимилиана Дуры, который ранее заявил, что Варшава может уничтожить Балтийский флот РФ почти за семь минут. По словам Дуры, для этого Польша может использовать противокорабельные ракетные комплексы (ПКРК). Литовкин считает, что в случае такой атаки Россия может применить в ответ систему оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», расположенную в Калининградской области.

«Он обладает не только фугасной боеголовкой и осколочно-фугасной, но и ядерной. Один удар «Искандера» — и от Польши мало что останется», — заявил эксперт.

Кроме того, Литовкин уверен, что Польше не стоит рассчитывать на помощь НАТО, поскольку альянс ориентируется лишь на интересы Вашингтона и не будет ставить себя под удар.